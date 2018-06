क्या 2019 का लोकसभा चुनाव RJD की टिकट पर लड़ेंगे बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा!

भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की राष्ट्रीय जनता दल के साथ नजदीकियां काफी समय से चर्चा में है. अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और राजद के साथ आ सकते हैं. मगर अब इन अटकलों पर मुहर लगता दिख रहा है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने इस बात के संकेत दे दिये हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए राजद का दरवाजा खुला है. हालांकि, यह सब शत्रुघ्न सिन्हा पर निर्भर करता है. अगर शत्रुघ्न सिन्हा चाहें तो वह राजद की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं.

We have already said that Shatrughan Sinha is Bihar's pride, from many years he is being elected as MP from Patna Saheb. However, it is his decision if he is willingly to join RJD, we will welcome it: Tejashwi Yadav, RJD pic.twitter.com/3Qzu3EXgxq