तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, जदयू को बताया बीजेपी का एडवांस वर्जन

बिहार में नेता विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाने का फैसला नीतीश कुमार का अपना नहीं था. उन्होंने यह फैसला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के कहने के बाद लिया था. यह मैं नहीं खुद नीतीश कुमार (Nitish Kumar) कह रहे हैं. तेजस्वी यादव ने इस बाबत एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने यह माना कि जदयू बीजेपी का एडवांस वर्जन है. यही वजह है कि वह अपने अलावा सभी संवैधानिक पद अमित शाह से पूछकर ही दे रहे हैं. उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ पाएंगे कि आखिर राज्य में मॉब लिंचिंग और अपराध एक आम बात सी क्यों हो गई है.

Finally Nitish Kumar admits that JDU is advanced version of BJP therefore he is giving all important organisational posts except him to the people chosen by Sh. Amit Shah.



Hope now you understand,Why Mob Lynchings & State Sponsored Crimes have become a routine practice in Bihar?