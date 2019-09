तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा- आपके राज में तो अपराधियों की ही मौज है, आम लोग तो सिर्फ...

बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट कर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने ट्विट कर कहा कि अपराधी जेल में अपना जन्मदिन मना रहे हैं!. बीजेपी के विधायक ने हाथी पर बैठक बंदूक लहरा रहे हैं!, नीतीश कुमार के विधायक ने सिविल सर्जन को हंड्डी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं!, डीजीपी को अपनी जान का डर है! पुलिसकर्मियों को सरेआम मारा जा रहा है! सीएम भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं! आम नागरिक अपराधिक घटनाओं और बाढ़ में अपनी जान गंवा रहे हैं!

Inmates enjoying B'day parties in Bihar jails!

BJP MLA flaunts gun atop an elephant!

Nitish's MLA threatens Civil Surgeon to break his bones!

DGP fears for his own life!

Cops getting gunned down!

CM shields corrupt officials!

Citizens losing lives to Crime, AES, floods-drought!