तेजस्वी यादव ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देकर नीतीश कुमार पर कसा तंज, पूछा- क्या बिहार के सीएम इस नए प्रदेश से सीखेंगे

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर नीतीश सरकार का एक बार फिर घेराव किया. अपने ट्विटर के माध्यम से नीतीश सरकार पर हमलावर रुख रखते हुए तेजस्वी यादव ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ऑफिस का एक वीडियो शेयर किया और सवाल दागते हुए पूछा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जैसे नए प्रदेश से कुछ सीख सकते हैं. इस ट्वीट में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री दफ्तर द्वारा यह जानकारी दी गई है कि कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के 2247 छात्रों को 82 बसों के माध्यम से वापस लाया जा रहा है.

Can Bihar CM learn something from a young state like Chhattisgarh? https://t.co/FQfiFzW8ed