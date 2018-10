Meeting took place. But it's not compulsory to reveal what did we talk. Ek hi din mein sabkuch thodi na hota hai. Dhire dhire aage gaadi badhti hai: RJD Leader Tejashwi Yadav on meeting Union Minister and RLSP Chief Upendra Kushwaha at Arwal Circuit guest house. #Biharpic.twitter.com/uBsn3C8N67 — ANI (@ANI) October 26, 2018

Nothing is final on seat sharing. Amit Shah ji also said that we will finalise it in a few days. Meeting with Tejashwi Yadav was just a coincidence: Union Minister and RLSP Chief Upendra Kushwaha on his meeting with RJD Leader Tejashwi Yadav at Arwal Circuit guest house. #Bihar

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मामला अब तूल पकड़ने जा रहा है. दिल्ली में बीजेपी के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा होते ही घटक दलों में भी खलबली मच गई है. शुक्रवार के दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अरवल के सर्किट हाउस में हुई. सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच गुफ्तगू भी हुई. उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 'उपेंद्र कुशवाहा को पहले भी अपनी पार्टी में न्योता दे चुके हैं.'दोनों ही नेताओं ने तकरीबन 15 मिनट तक अरवल सर्किट हाउस में राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा भी की. इस मामले पर जब रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया वो सीटों के बंटवारे के मुद्दे से साफ इनकार कर गए. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 'हम एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही रहेंगे.'लेकिन तेजस्‍वी यादव के साथ बंद कमरे में बातचीत राजनीतिक गलियारे में अलग ही तस्‍वीर पेश कर रही है. दोनों ही नेता बातचीत के बाद फौरन ही अरवल से चलते बने.तेजस्वी यादव ने संविधान बचाओ यात्रा के दूसरे चरण में करपी में जनसभा को भी संबोधित किया, साथ ही दिवंगत पूर्व मंत्री मुंद्रिका सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण भी किया.

I had a scheduled event in Arwal & met him (Upendra Kushwaha) at the circuit house. Meetings are always positive. 'What conversation happened with whom, everything will be revealed in due time' (on being asked if he called Chirag Paswan): Tejashwi Yadav

उधर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. अरवल सर्किट हाउस में राजद और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों के बीच हुई मुलाकात को अलग ही रूप दे रहे हैं.उधर चिराग पासवान के भी तेजस्‍वी यादव से फोन पर बात करने की खबर आई थी. हालांकि बाद में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी.