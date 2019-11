वादा याद दिलाने पर भड़के स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे, वायरल हो रहा VIDEO

केंद्रीय मंत्री और बक्सर से BJP सांसद अश्विनी चौबे (Ashwini Choubey) ने एक बार फिर अपना आपा खो दिया. मामला बक्सर के सदर अस्पताल में वादे के बावजूद अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं लगाने से जुड़ा हुआ है. न्यूज एजेंसी ANI के वीडियो में देखा जा सकता है कि बक्सर के सर्किट हाउस के बाहर विरोध की तख्तियां लिए पहुंचे लोगों और दिव्यांगों पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे और उनके समर्थक भड़क रहे हैं. बताया रहा है कि इसके बाद धक्कामुक्की की भी नौबत आ गई. दरअसल, लोग वहां मंत्रीजी के आश्वासन के तीन महीने बाद भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं लगाए जाने का विरोध करने पोस्टर लेकर वहां जमा हुए थे.

देखें VIDEO-

#WATCH Bihar: Argument breaks out between Union Minister Ashwini Choubey & the people who had gathered outside the guest house he was staying in, to stage a protest against defunct Ultrasound machine at district hospital, in Buxar. pic.twitter.com/d6sLKD1BE2