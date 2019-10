पटना बाढ़: रेस्क्यू के बाद महिला का झलका दर्द, कहा- कभी सोचा तक नहीं था कि..., देखें VIDEO

बिहार के पटना में 'आफत' की बारिश भले ही रुक गई हो लेकिन यहां रहने वाले लोगों की परेशानी अभी भी जस की तस बनी हुई है. अभी भी ज्यादातर इलाकों में लोग फंसे हैं. प्रशासन वायुसेना और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है. पटना के कंकड़बाग में एक ऐसे ही परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. जो बीते कई दिनों से फंसा था. परिवार की एक महिला एएनआई से बात करते हुए भावुक हो गईं और फूंट फूंट कर रोने लगी. उन्होंने कहा कि हमनें कभी नहीं सोचा था कि हमें कभी ऐसे भी रहना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हुई. मेरे साथ मेरा पूरा परिवार था और सब एक साथ फंसे थे. न हमारे घर में बिजली थी न ही खाने का कोई सामान. हम बस जैसे तैसे करके बाहर निकल पाए.

