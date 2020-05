पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का केंद्र सरकार पर हमला, कहा- यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने...

यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके लिखा, ''यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने बिहार के जमालपुर में दशकों पुराने रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. लॉकडाउन के दौरान ऐसा करना बेहद ही बुरी बात है. बिहार को इसके लिए लड़ना होगा.''

It is most unfortunate that govt of India has ordered the transfer of the decades old Rly Training Institute at Jamalpur in Bihar to Lucknow in UP. Doing it during lockdown makes it worse. Bihar must fight back.