गुप्त काल पर इतिहास लिखने के लिए संदर्भ सूची, आप भी पढ़ें और इतिहासकार बनें

कभी ख़ुद से पूछिएगा. छात्र जीवन में खपे नौजवानों का कितना प्रतिशत इतिहास पढ़ता होगा. इतिहास में प्राचीन इतिहास कितने पढ़ते होंगे. पूरा जीवन लगा देंगे तो भी आप प्राचीन इतिहास के सारे पहलुओं के बारे में जान नहीं सकेंगे. नेताओं के लिए कितना आसान होता है बोल देना कि इतिहास में भुला दिया गया. उन्हें स्थान नहीं दिया गया. सही बात है जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे मालूम होगा. लिखने वालों ने तो लिखा ही है. नहीं लिखा है तो लिखा जाए. यह तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लेफ्ट ने लिखा, ब्रिटिश ने लिखा, अब अपना इतिहास लिखेंगे. पेशेवर इतिहास लिखना ही चाहिए. मगर तथ्यों और संदर्भों के साथ. लाठी से नहीं, कलम से लिखा जाना चाहिए.

फिर भी आपको अगर लगता है कि इतिहास लेखन में गुप्त काल की उपेक्षा की गई है तो इस सूची को देख सकते हैं. यह सिर्फ गुप्त काल पर है. ज़ाहिर है यह न तो पूरी है और न अंतिम है. प्रो. रतन लाल ने यह सूची बनाई है.

अगर आप वाकई प्राचीन भारत की विरासत को जानना चाहते हैं तो यह सारी किताबें मंगा लें और पढ़ कर दिखाएं. सबको पढ़ना चाहिए.

गुप्त-साम्राज्य पर ज्ञान देने से पहले जरा इन किताबों पर नज़रें इनायत करें :

1. K.P. Jayaswal, History of India (150 AD – 350 AD) Naga-Vakataka Imperial Period.

(इस किताब को तो पढ़ ही लीजिए साहेब, जायसवाल साहब पहले राष्ट्रवादी इतिहासकारों में से थे)

2. P.L. Gupta, The Imperial Guptas (two volumes)

3. S.K. Aiyanger, Studies in Gupta Histroy

4. A.S. Altekar, The Coinage of the Gupta Empire

5. R.D. Banerji, The Age of Imperial Guptas

6. O.P.S. Bhatia, The Imperial Guptas

7. R.N. Dandekar, A History of the Guptas

8. V.R.R. Dikshitar, Gupta Polity

9. S.R. Goyal, A History of the Imperial Guptas

10. R.C. Majumdar (ed), The Classical Age

11. R.C. Majumdar and A.S. Altekar, The Vakataka-Gupta Age

12. G.P. Mehta, Chandragupta Vikramadity

13. R.K. Mookerji, The Gupta Empire

14. U.N. Rai, गुप्त सम्राट और उनका काल

15. H.C. Raychaudhary, Political History of Ancient India

16. R.N. Salatore, Life in the Gupta Age

17. Raghunath Shastri, गुप्त-वंश का इतिहास

18. K.M. Shemavnkar, The Glamour about the Guptas

19. B.P. Sinha, The Decline of the Kingdom of Magadh

20. V.A. Smith, Early History of India

21. B.S. Upadhyay, गुप्त काल का सांस्कृतिक इतिहास

22. V. Upadhyaya, गुप्त साम्राज्य का इतिहास

23. D.R. Bhandarkar, New Light on Early Gupta History

24. Buddha Prakash, Samudragupta's Southern Expedition, a new Interpretation

25. S.N. Chaturvedi, गुप्त साम्राज्य एवं भागवत धर्म

26. J.S. Negi, Some Points in Early Gupta History

27. R.N. Salatore, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य-काल में सामाजिक जीवन

28. R.S. Tripathi, सम्राट समुद्रगुप्त

यदि गुप्त काल के बारे में वामपंथ का स्वाद लेना हो तो देखें,

1. R.S. Sharma, The Political Ideas and Institutions in Ancient India

2. D.N. Jha, Ancient India In Historical Outline

कम पड़े तो कहिये साहेब लिस्ट और लम्बी है!

