असल मुद्दों को सोशल मीडिया में कितनी जगह मिलती है?

भारत के युवा हमेशा ही निराश करते हैं. उनसे उम्मीद थी कि वे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को लेकर डिबेट में डूब जाएंगे लेकिन वे नौकरी पर डिबेट की मांग करने लगे. भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले इन युवाओं ने नौकरी की बात शुरू कर दी. Someone should have told them that this is not the way to ask for a job. You can't just leave the hindu-muslim debate like this. आप भी सोचिए कि भारत के युवाओं को आखिर कौन सा टॉपिक दिया जाए जिससे वे रोजगार के सवाल से भटक जाएं. इसमें दोष युवाओं का नहीं है, उनके रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप का है.