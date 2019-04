पीएम मोदी का खूबसूरत बगीचा और इंटरव्यू लेने वाले अक्षय कुमार...

एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक - ढेरों बेवकूफियों से भरे इस चुनावी दौर में यह बहुप्रचारित नॉन-इंटरव्यू शर्तिया सबसे बड़ी बेवकूफी कहा जाएगा. सवाल यह है - 'खिलाड़ी नंबर 1' बनकर कौन सामने आया...? वह शख्स, जो स्क्रीन पर स्टंट किया करता है, या वह शख्स, जो असल ज़िन्दगी में लगातार स्टंट करता रहता है...? इन दोनों ही लोगों को किसी बॉडी डबल (डुप्लीकेट) की ज़रूरत नहीं पड़ती. इनमें से एक खिलाड़ी के सीने का माप भी हम जानते हैं. इसके बाद मैं दोनों के दिमाग का माप जानना चाहूंगी. अभिनेता (दरअसल, दोनों ही अभिनेता के तौर पर क्वालिफाई करते हैं) के चाहने वाले यह सोच-सोचकर हैरान हैं कि अक्षय गपबाज़ मोदी के साथ कर क्या रहे थे...? अक्षय कुमार अपने दमखम के लिए जाने जाते हैं. नरेंद्र मोदी अपने... अपने दमखम के लिए ही जाने जाते हैं. डायलॉगबाज़ी के लिहाज़ से दोनों मैचिंग हैं. भले ही दोनों की लाइनें एक ही जैसी बेकार होती हैं, फिर भी हमारा अंदाज़ा है कि दोनों का डायलॉग लेखक एक ही नहीं है. अक्षय अपनी मांसपेशियों से ज़्यादा बात करते हैं, और मोदी बाहुबल में यकीन करते हैं. नतीजा एक जैसा ही रहता है - स्क्रीन और उसके इतर, दुश्मन का सर्वनाश. अक्षय कुमार फिटनेस फ्रीक हैं, न धूम्रपान करते हैं, न शराब पीते हैं. ठीक ऐसे ही मोदी हैं. बो-रिं-ग... दोनों सुबह जल्दी उठने वाले हैं. बहुत ज़्यादा खुद पर ध्यान देने वाले. अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री के सहयोगियों के साथ मिलते-जुलते नहीं हैं. और ऐसे भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, जो नरेंद्र मोदी से नियमित रूप से मिलना चाहते होंगे. अक्षय कुमार के पास ट्विंकल खन्ना हैं. नरेंद्र मोदी के पास अमित शाह हैं. आप खुद ही सोचिए...

अब फ्लॉप इंटरव्यू की बात करते हैं... हम्म... क्या यह 'केसरी रंग' में रंगी सीधी-सादी बातचीत थी. फिल्म (अक्षय की 'केसरी') ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया है, और उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है. फिर...? सबसे पहले दिखाई देता है, अक्षय का ललचाने वाला ट्वीट.

Getting into an unknown and uncharted territory today. Doing something I have never done before. Excited and nervous both. Stay tuned for updates.