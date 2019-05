नेतृत्‍व का मतलब होता है कि आप दबाव का सामना कैसे करते हैं - एक महत्वपूर्ण लड़ाई में अपने विरोधी को बिना कोसे पूरी गरिमा और सम्‍मान के साथ. मेरे लिए, अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुच्‍छ टिप्‍पणी का जवाब देने के मामले में राहुल गांधी विजेता बनकर उभरे हैं. शनिवार को एक रैली में मोदी ने कहा था, 'भ्रष्टाचारी नम्बर वन के रूप में आपके पिताजी का जीवनकाल समाप्त हो गया.'

स्‍पष्‍ट है कि मोदी को कभी भी किसी मृतक व्‍यक्ति के बारे में गलत बोलते नहीं सुना गया, राजीव गांधी के अलावा जिनकी हत्‍या कर दी गई थी. लेकिन नए भारत में, जहां सार्वजनिक बयानबाजी का स्‍तर लगातार नीचे गिरा है, यह तंज अति ही है. राजीव गांधी की मई 1991 में आतंकी हमले में मौत हो गई थी.

ट्विटर पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने स्‍पष्‍ट कर दिया कि वह अपने पिता की विरासत को लेकर कोई भी आपत्तिजनक टिप्‍पणी स्‍वीकार नहीं करेंगे. चुनाव अब भी एक प्रतियोगिता हैं और वह अब भी अपनी उस बात पर कायम हैं कि वो अपने किसी भी विरोधी से नफरत नहीं करते, पीएम मोदी से भी नहीं, जो गांधी परिवार पर निजी हमले करते रहते हैं. देखें उनका ट्वीट.

Modi Ji,



The battle is over. Your Karma awaits you. Projecting your inner beliefs about yourself onto my father won't protect you.



All my love and a huge hug.



Rahul