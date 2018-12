India vs Australia, 3rd Test Day 2: कप्तान विराट कोहली का अर्धशतक पूरा

India vs Australia, 3rd Test Day 2: मयंक अग्रवाल और चेतेश्‍वर पुजारा ने पहले दिन अर्धशतक बनाए

India vs Australia, 3rd Test Day 2: भारत और ऑस्ट्रेलिया (ind vs aus Test) के बीच 26 दिसंबर से मेलबर्न(Melbourne test) में तीसरा टेस्ट मैच(3rd Test Day 2) खेला जा रहा है. बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) से शुरू हुए इस टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बैट्समैन(Indian Batsman) ने अच्छा प्रदर्शन किया. टेस्ट डेब्यू करने वाले मंयक अग्रवाल(Mayank Agarwal) ने 76 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं चेतेश्वर पुजारा(Cheteshwar Pujara) ने भी अर्धशतक जड़ा. पहले दिन की खेल की समाप्ति तक कप्तान विराट कोहली(Virat Kohli) के साथ पुजारा 47 के साथ पुजारा 68 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे. आज गुरुवार को दूसरे दिन( ind vs aus 3rd test day 2) का खेल भारतीय समयानुसार सुबह पांच बजे से शुरू हुआ. कप्तान विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा कर लिया है. वह चेतेश्वर पुजारा के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैंं.