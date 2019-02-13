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संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल

राफेल डील पर बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए सरकार के दौरान हुआ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा की गई डील की तुलना में सस्ता है.

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संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल

प्रतीकात्मक तस्वीर.

राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न दलों की मंजूरी के बात बिना चर्चा के अंतरिम बजट और वित्त विधेयक 2019-20 को लोकसभा को लौटा दिया गया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को आरंभ हुआ था और आज इस सत्र का अंतिम दिन था. पूरे सत्र में विभिन्न मुद्दों पर लगातार हंगामा होने की वजह से अंतरिम बजट और वित्त विधेयक पर उच्च सदन में चर्चा नहीं हो पाई. राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर सहमति बन गई थी कि अंतरिम बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को चर्चा के बिना ही लौटा दिया जाए. इसके बाद सदन में ध्वनि मत से अंतरिम बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को लौटा दिया गया. राज्यसभा में राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट भी पेश की गई. जिसमें कहा गया है कि एनडीए सरकार के दौरान हुआ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा की गई डील की तुलना में सस्ता है. रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार तहत हुआ राफेल सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के सौदे की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ता है.

Rajya Sabha-Lok Sabha Proceedings Updates:


Feb 13, 2019
14:21 (IST)
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई.
Feb 13, 2019
13:44 (IST)
राज्यसभा में हंगामे के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. सदन में आज तीन तलाक और नागरिकता संशोधन सहित 11 बिल पेश किए जाने थे
Feb 13, 2019
13:42 (IST)
वित्त विधेयक, अंतरिम बजट को बिना चर्चा के मंजूरी 
राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न दलों की मंजूरी के बात बिना चर्चा के अंतरिम बजट और वित्त विधेयक 2019-20 को लोकसभा को लौटा दिया गया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को आरंभ हुआ था और आज इस सत्र का अंतिम दिन था. पूरे सत्र में विभिन्न मुद्दों पर लगातार हंगामा होने की वजह से अंतरिम बजट और वित्त विधेयक पर उच्च सदन में चर्चा नहीं हो पाई. राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर सहमति बन गई थी कि अंतरिम बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को चर्चा के बिना ही लौटा दिया जाए. इसके बाद सदन में ध्वनि मत से अंतरिम बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को लौटा दिया गया. 
Feb 13, 2019
11:33 (IST)
कांग्रेस पार्टी ने बुधवार सुबह राफेल डील को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.
Feb 13, 2019
11:23 (IST)
संसद परिसर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई है... बैठक में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं... बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि... झांसा, शेखी बघारना और लोगों को डराना-धमकाना मोदी सरकार की फ़िलॉसफ़ी है... सच्चाई और पारदर्शिता को ताक पर रख दिया गया है....पिछले पांच साल आर्थिक दबाव और सामाजिक तनाव से भरे रहे... इस बीच राहुल गांधी ने आज फिर रफ़ाल मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है... बैठक के बाद राहुल इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस भी करेंगे...
Feb 13, 2019
11:17 (IST)
भारतीय वायुसेना में कैपिटल एक्विज़िशन्स पर CAG रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी गई है. इसी रिपोर्ट में राफेल सौदे का विवरण भी है.
Feb 13, 2019
11:14 (IST)
कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक बुधवार को शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित.
Feb 13, 2019
10:26 (IST)
राफेल सौदे को लेकर संसद में बुधवार को पेश होने जा रही CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, "मैं इसके बारे में विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा..."
Feb 13, 2019
10:25 (IST)
दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, UPA की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा अन्य नेता कांग्रेस संसदीय दल की आम बैठक के लिए पहुंच चुके हैं.
Feb 13, 2019
10:25 (IST)
राफेल सौदे को लेकर संसद में बुधवार को पेश होने जा रही CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "आज हमें पता चल जाएगा, रिपोर्ट में क्या है... लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में पहले ही बता दिया है कि उनके इरादे क्या हैं... इस आधार पर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कीमतों में कोई घोटाला नहीं हुआ है..." 

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "आप देख सकते हैं कि वे (केंद्र) पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, जो पहले ही फैसला कर चुके हैं, सो, इस रिपोर्ट की कोई कीमत नहीं है... दूसरे, इसमें हितों का टकराव है... जो शख्स उस वक्त सौदेबाज़ी करने वालों में शामिल था, वह अब रिपोर्ट बना रहा है..."
Feb 13, 2019
09:09 (IST)
राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश होंगे.
Feb 13, 2019
09:09 (IST)
राफेल विमान सौदे संसद में पेश होगी सीएजी की रिपोर्ट. वित्त राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे.
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(यह भी पढ़ें)... मंथन के बाद विपक्षी पार्टियों का बड़ा फैसला: चुनाव से पहले होगा महागठबंधन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा

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