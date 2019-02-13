संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल

राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न दलों की मंजूरी के बात बिना चर्चा के अंतरिम बजट और वित्त विधेयक 2019-20 को लोकसभा को लौटा दिया गया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को आरंभ हुआ था और आज इस सत्र का अंतिम दिन था. पूरे सत्र में विभिन्न मुद्दों पर लगातार हंगामा होने की वजह से अंतरिम बजट और वित्त विधेयक पर उच्च सदन में चर्चा नहीं हो पाई. राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर सहमति बन गई थी कि अंतरिम बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को चर्चा के बिना ही लौटा दिया जाए. इसके बाद सदन में ध्वनि मत से अंतरिम बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को लौटा दिया गया. राज्यसभा में राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट भी पेश की गई. जिसमें कहा गया है कि एनडीए सरकार के दौरान हुआ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा की गई डील की तुलना में सस्ता है. रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार तहत हुआ राफेल सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के सौदे की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ता है.
Correction: Lok Sabha has been adjourned till 3 pm. #BudgetSession2019- ANI (@ANI) February 13, 2019
Delhi: Earlier visuals of protest by Congress party, in the Parliament premises over Rafale deal. pic.twitter.com/7ciCSjXmO4- ANI (@ANI) February 13, 2019
CAG report on Capital Acquisitions in Indian Air Force has been tabled in Rajya Sabha, it also includes the details of Rafale deal. pic.twitter.com/h71uY1OOmY- ANI (@ANI) February 13, 2019
Congress President Rahul Gandhi on CAG report on Rafale deal to be presented before Parliament today: I will be doing a press conference later in detail. pic.twitter.com/xIKT0atRNs- ANI (@ANI) February 13, 2019
Delhi: Congress President Rahul Gandhi, UPA Chairperson Sonia Gandhi, former PM Manmohan Singh, party leader Mallikarjun Kharge & other leaders arrive for the Congress Parliamentary Party's general body meeting. pic.twitter.com/jmw7MmAQGd- ANI (@ANI) February 13, 2019
Mallikarjun Kharge, Congress: You can see that they (centre) are prejudiced who have already made a decision, so this report holds no value. Secondly, there is a conflict of interest. The man who was then a negotiator is now preparing the report. https://t.co/WA0X2bmC6D- ANI (@ANI) February 13, 2019
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