2.0 Box Office Collection Day 10: रजनीकांत की 'Robot 2.0' देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, अब तक कमाए इतने करोड़

साउथ के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म 'Robot 2.0 ' कमाई के मामले में कई रिकॉर्डतोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर डाले हैं. विलेन की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की यह सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. हालांकि वह '2.0' फिल्म में लीड रोल में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी अन्य फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक 'Enthiran 2.0' ने ग्रॉस कमाई के मामले में 'बाहुबली-द कन्क्लूजन' (Bahubali - The Conclusion) के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. भारत में सभी भाषाओं के कलेक्शन को मिलाकर शुक्रवार तक फिल्म ने लगभग 319 करोड़ की कमाई कर चुकी है. रोजाना की कमाई को देखते हुए एक अनुमान के मुताबिक वीकेंड के मौके पर शनिवार को फिल्म ने करीब 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया होगा.

#2Point0 stayed strong, despite a new release [#Kedarnath] eating into the screens, shows and footfalls... Expected to show substantial growth on second Sat and Sun... Will cross ₹ 150 cr today... [Week 2] Fri 5.85 cr. Total: ₹ 145.60 cr. India biz. Note: HINDI version.