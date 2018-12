2.0 Box Office Collection Day 17: रजनीकांत-अक्षय कुमार की 'Robot 2.0' धांसू कमाई जारी, Mersal को छोड़ा पीछे

2.0 Box Office Collection Day 17: साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'Robot 2.0' दो हफ्ते के बाद भी करोड़ों में कमाई कर रही है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 'Enthiran 2.0' की हिंदी वर्जन फिल्म '2.0' तीसरे वीकेंड के पहले दिन शुक्रवार को 1.25 और दूसरे दिन करीब इतनी की ही कमाई कर पाई. हालांकि हिंदी वर्जन की कमाई अभी 200 करोड़ के आंकड़े से काफी दूर है. फिलहाल अभी तक इस फिल्म ने 180 करोड़ के करीब कमाई कर ली है. यदि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते और टिक जाए, और दर्शकों की भीड़ में कमी न आए तो रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म (2 Point 0) 200 करोड़ रुपए तक कमाने में सफल हो जाएगी.

In extended 2 weeks (15 Days), #2Point0 in Hindi has done an All-India Nett of ₹ 177.75 cr. 3rd Biggest Hindi Grosser of 2018 after #Sanju and #Padmaavat

At the #Kerala Box Office, #2Point0 with 17 days gross of ₹ 21.50 Crs (Incl of 3D Charges) has gone past #Mersal 's Lifetime ₹ 20 Crs to become All-time No.2 Tamil movie in the state.. pic.twitter.com/zyc7jz2pC3