2.0 Box Office Collection Day 19: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार की फिल्म 'Robot 2.0' अपनी लगातार कमाई जारी रखे हुए हैं. हालांकि अब रफ्तार थोड़ी धीमी हो चुकी है, लेकिन कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. फिल्म 'Enthiran 2.0' के हिंदी वर्जन ने तीन हफ्तों में 180 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर चुकी है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म '2.0' ने तीसरे हफ्ते में हिंदी वर्जन से सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही कमा सकी. कुल मिलाकर अब तक 181 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी वर्जन से हुआ. कलेक्शन को देखते हुए यह अनुमान जताया जा रहा है कि फिल्म हिंदी वर्जन से लाइफटाइम फीगर ज्यादा से ज्यादा 188 से 190 करोड़ के आस-पास ही कमाई कर पाएगी. यानी 200 करोड़ का आंकड़ा छूना मुश्किल होता नजर आ रहा है.

At the end of 3rd weekend, #2point0 overtakes #Sarkar to emerge 2018 's Highest Grosser in TN.. pic.twitter.com/iJpgQ2b9CG