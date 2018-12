2.0 Box Office Collection Day 23: रजनीकांत-अक्षय कुमार की '2.0' हुई सुपरहिट, हिंदी वर्जन ने कमाए इतने करोड़

2.0 Box Office Collection Day 23: रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' का बॉक्स ऑफिस (2.0 Box Office Collection) पर कामयाबी का सफर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. रजनीकांत और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की जुगलबंदी सुपरहिट हो गई है. '2.0 (Enthiran 2.0)' के हिंदी वर्जन ने तीन हफ्ते में 188 करोड़ रु. की कमाई की है और इस तरह रजनीकांत की '2.0 (2 Point 0)' को सुपरहिट फिल्म का तमगा हासिल हो गया है. रजनीकांत की '2.0' हिंदी, तमिल और तेलुगू तीनों ही वर्जन में 100 करोड़ रु. करने वाली बाहुबली के बाद दूसरी फिल्म बन चुकी है. रजनीकांत (Rajinikanth) फिल्म में रोबोट (Robot) के किरदार में हैं जबकि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने विलेन का रोल निभाया है. वीएफएक्स से भरपूर इस फिल्म को दुनिया भर में जमकर पसंद किया गया है.

After 3 weeks, #2Point0 in Hindi All-India Nett is around ₹ 188 Crs.. #SuperHit