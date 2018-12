2.0 Box Office Collection Day 28: रजनीकांत की 'Robot 2.0' ने बनाए कई रिकॉर्ड, दुनियाभर में जमकर हुई कमाई

सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) को बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' (Zero) से बॉक्स ऑफिस पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ. शाहरुख जहां अपनी फिल्म के लिए अच्छे कलेक्शन की तलाश में हैं तो वहीं रजनीकांत और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'Robot 2.0' कमाई में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं. दुनियाभर से सभी भाषाओं में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी '2.0' फिल्म अब अपने नए मुकाम की तरफ बढ़ गई हैं. फिल्म Enthiran 2.0 ने सिर्फ हिंदी वर्जन से इंडिया में करीब 190 करोड़ रुपए कमा चुकी है. देखना होगा कि नए साल पर यह फिल्म अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है या फिर कमाई में कोई और रिकॉर्ड बनाने की तरफ रुख करेगी.

MS Dhoni जैसा बनने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 150 दिन यूं बहाया पसीना, Video हुआ वायरल

After 3 weeks, #2Point0 in Hindi All-India Nett is around ₹ 188 Crs.. #SuperHit