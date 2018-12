2.0 Box Office Collection Day 6: साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) और बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'Robot 2.0' ने ताबड़तोड़ कमाई करते हुए न सिर्फ इंडिया में शानदार कलेक्शन किया बल्कि दुनियाभर में अपना सिक्का जमा लिया है. '2.0' फिल्म को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुए और फिल्म ने अनुमानत: 500 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. रजनीकांत (Rajinikanth) की इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस से (2.0 Box Office Collection Day 1) वर्ल्डवाइड 100 करोड़ की कमाई की थी और 4 दिन में 400 करोड़ का कलेक्शन कर डाला. 5वें दिन फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में लगभग 50 करोड़ की कमाई कर डाली. ट्रेड एनलिस्ट रमेश बाला के मुताबिक सिर्फ इंडिया में सभी भाषाओं के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मिलाकर 337 करोड़ और ओवरसीज में 117 करोड़ की कमाई करके चौंकाने वाले आंकड़े सामने रख दिया.

#BREAKING : #2Point0 to release in #China in May of 2019.. pic.twitter.com/kzFfouTM8d