2.0 Box Office Collection Day 7: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म 'Robot 2.0' ने पहले सप्ताह में धुंएदार कमाई करते हुए नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है. पहले दिन से लेकर अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Worldwide Box Office Collection) के मामले में फिल्म '2.0' ने 500 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं, जबकि इंडिया में कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिलहाल रजनीकांत (Rajinikanth) के अलावा अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का निगेटिव रोल भी दर्शकों को पसंद आया है. पहले दिन 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी रह गई, लेकिन रिकॉर्ड के मामले में कई बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

Early Estimates for #2Point0 Hindi for Day 7 - Wednesday, Dec 5th is around ₹ 10+ Crs All-India Nett..



Another Good Hold Day..