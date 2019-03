Filmfare Awards 2019: आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' ने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड, देखें Winners की पूरी लिस्ट...

खास बातें फिल्मफेयर अवॉर्ड 2019 में फिल्म 'राजी' ने जीता सबसे ज्यादा अवॉर्ड आलिया भट्ट को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड रणबीर कपूर को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो 'फिल्मफेयर अवॉर्ड' (FilmFare Awards 2019) का समापन हो चुका है. 64वें फिल्म फेयर अवॉर्ड (64th Filmfare Awards) में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'राजी' का जलवा रहा. उनकी फिल्म 'राजी' ने 5 अवॉर्ड अपने नाम किए. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को फिल्म 'राजी' में निभाए गए किरदार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. इस फिल्म में उन्होंने एक जासूस का किरदार निभाया था, जिसे खूब सराहा गया था. इस दौरान मेघना गुलजार को बेस्ट डायरेक्टर के लिए फिल्मफेयर का अवॉर्ड मिला. यही नहीं आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की 'राजी' को बेस्ट फिल्म के लिए भी फिल्मफेयर का अवॉर्ड मिला.

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को फिल्म 'संजू' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. जबकि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को फिल्म 'पद्मावत' के लिए बेस्ट एक्टक क्रिटिक्स का अवॉर्ड मिला. वहीं नीना गुप्ता (Nenna Gupta) को फिल्म 'बधाई हो' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवॉर्ड मिला. इस फिल्म में उनकी अदाकारी की काफी तारीफ हुई थी. बता दें कि फिल्म 'पद्मावत' को 17 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से उसने 4 अवॉर्ड अपने नाम किया. वहीं आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की 'राजी' ने 64वें फिल्मफेयर अवॉर्ड (64th Filmfare Awards) में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीते.

64वें फिल्मफेयर अवॉर्ड (64th Filmfare Awards) में विनर्स की लिस्ट इस प्रकार है...



Best Film:Raazi

Critics' Award for Best Film:AndhaDhun

Best Actor in a Leading Role (Female): Alia Bhatt, Raazi

Best Actor in a Leading Role (Male): Ranbir Kapoor, Sanju

Critics' Award for Best Actor (Female): Neena Gupta, Badhaai Ho

Critics' Award for Best Actor (Male): Ranveer Singh, "Padmaavat"

Best Debut Actor(Female): Sara Ali Khan, Kedarnath

Best Debut Actor(Male): Ishaan Khatter, Beyond The Clouds

Best Director: Meghna Gulzar, Raazi

Best Debut Director: Amar Kaushik, Stree

Best Actor In A Supporting Role (Male): Gajraj Rao, Badhaai Ho and Vicky Kaushal, Sanju

Best Actor in a Supporting Role (Female): Surekha Sikri, Badhaai Ho

Best Dialogue: Akshat Ghildial, Badhaai Ho

Best Original Story: Anubhav Sinha, Mulk

Best Actor (Male) in a Short Film: Hussain Dalal, Shameless

Best Actor (Female) in a Short Film: Kirti Kulhari, Maya

People's Choice Award for Best Short Film:Plus Minus

Best Short Film (Fiction):Rogan Josh

Best Short Film (Non Fiction):The Soccer City

Best Music Album: "Padmaavat"

Best Playback Singer (Male): Arijit Singh for Ae Watan, Raazi

Best Playback Singer (Female): Shreya Ghoshal for Ghoomar, "Padmaavat"

Best Lyrics: Gulzar for Ae Watan, Raazi.

Best Lyrics:AndhaDhun

Best Background Score: Daniel George, AndhaDhun

Best Sound Design: Kunal Sharma, Tumbbad

Best Choreography: Kruti Mahesh Midya, Jyoti Tomaar for Ghoomar, "Padmaavat"

Best Cinematography: Pankaj Kumar, Tumbbad

Best Editing: Pooja Ladha Surti, AndhaDhun

Best Costume: Sheetal Sharma, Manto

Best Production Design: Nitin Zihani Chaudhary and Rajesh Yadav (Tumbbad)

Best VFX:Red Chillies Fx, Zero



64वें फिल्मफेयर अवॉर्ड (64th Filmfare Awards) मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित किया गया था. इसे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने होस्ट किया था.