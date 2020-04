अमिताभ बच्चन के कमरे में घुसा चमगादड़, Tweet कर बोले- कोरोना पीछा छोड़ ही नहीं...

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हैं. वो अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों को कोरोनावायरस (Coronavirus) से बचाव हेतु जागरूक कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जो वाकई हैरान करने वाला है. दरअसल, बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Twitter) के बंगले 'जलसा (Jalsa)' में उनके कमरे में एक चमगादड़ घुस आया. जिसे देख एक्टर की हालत खराब हो गई.

T 3510 - Ladies and gentlemen of the Jury .. news of the hour .. BREAKING NEWS .. would you believe it ..

A Bat , a चमगादर has come into my room .. in Jalsa .. on the 3rd floor .. in my Den ..

badi mushkil se use bahar nikala ..

Corona peecha chodh hi nahin raha !!!