सोनू सूद को मिला अनोखा चैलेंज, छोटी बच्ची ने मम्मी को नानी के घर भेजने की लगाई गुहार, तो एक्टर बोले- पूरी कोशिश...

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. एक्टर लगातार लॉकडाउन (Lockdown) में प्रवासी मजदूरों और छात्रों की मदद कर रहे हैं. कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच एक्टर सोनू सूद लोगों के मसीहा बनकर सामने आए हैं. एक्टर ने अब तक हजारों मजदूरों और छात्रों को उनके घर पहुंचाने में काफी मदद की है. इतना ही नहीं, उन्होंने मजदूरों के खाने-पीने का भी बखूबी इंतजाम किया. ऐसे में सभी सोनू सूद (Sonu Sood Twitter) की खूब तारीफ हो रही हैं. लगातार लोग ट्विटर के जरिए भी सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं. वहीं, हाल ही में एक छोटी सी बच्ची ने एक्टर को एक अनोखा चैलेंज दे दिया है.

Now this is something very challenging. Will try my best https://t.co/PUkC9xHnHs