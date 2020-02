स्वरा भास्कर ने दिल्ली हिंसा पर आम आदमी पार्टी से की अपील, बोलीं- ट्वीट के अलावा भी कुछ कर लो...

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर दिल्ली के मौजपुर और भजनपुरा इलाके में हिंसा हुई. मौजपुर और भजनपुरा के कई इलाकों में झड़पें हुई हैं और कई गाड़ियों को भी आगे के हवाले कर दिया गया है. बॉलीवुड एक्टर लगातार इन हालात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub), सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) और स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने भी ट्वीट किए हैं. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने अपने ट्वीट के जरिये आम आदमी पार्टी (AAP) से एक्शन में आने की अपील की है.

This is an urgent appeal! #AamAadmiParty#AamAadmiParty DO MORE than tweet !!!!