शाहरुख और आमिर की 5 साल पहले 'असहिष्णुता' को लेकर कही बात बॉलीवुड डायरेक्टर को आई याद, बोले- वे बिल्कुल सही थे...

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान (Aamir Khan) ने कुछ साल पहले देश में 'असहिष्णुता' को लेकर अपनी राय पेश की थी, जिसे लेकर देशभर में काफी हंगामा हुआ था. उनके विचारों को लेकर न केवल आलोचना की गई थी, बल्कि उन्हें देश छोड़ने तक की सलाह भी दे दी गई थी. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दोनों कलाकारों को सही बताते हुए अपने विचार साझा किए हैं. अनुभव सिन्हा का शाहरुख खान और आमिर खान को लेकर किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

JNU में छात्रों और शिक्षकों पर हमला तो स्वरा भास्कर ने शेयर किया मम्मी का SMS, लिखा- नॉर्थ गेट के बाहर भीड़ है...

Do you remember five years back two superstars of India used a word that they were condemned for and NO ONE stood up for them? NO ONE. The stars were Shah Rukh and Aamir. The word was INTOLERANCE and they were so damn right......