आमिर खान का छलका दर्द, 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' से निराश हुए दर्शकों के लिए कही यह बात; देखें Video 

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ( Aamir Khan ) की दीवाली पर रिलीज मल्टीस्टारर फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां ( Thugs Of Hindostan )' को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है. 300 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस से बामुश्किल 150 करोड़ रुपये बटोर पाई है. अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ जैसे सितारों से सजी इस फिल्म पर नेगेरिव रिव्यू का गहरा असर पड़ा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. दर्शक 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' देखकर निराश हुए और इसकी जिम्मेदारी खुद आमिर खान ने ली है.आमिर खान हाल ही में मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs Of Hindostan)' की विफलता पर बात की. आमिर ने माना कि पूरी कोशिश करने के बाद भी उनसे कुछ गलती हुई और दर्शक निराश होकर थिएटर से लौटे. आमिर कहते हैं कि हमने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं न कहीं हमसे गलती हुई. जिन लोगों को फिल्म पसंद आई उनका आमिर ने शुक्रिया अदा किया.

