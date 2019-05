आमिर खान गन्ने का रस पीते आए नजर, फैन्स बोले- सर गन्ने का रस होता है जूस नहीं..

आमिर खान (Aamir Khan) की सिम्पलिसिटी अकसर मीडिया में सुर्खियों में रहती है. कुछ दिन पहले आमिर खान इकोनॉमी क्लास में सफर करते नजर आए थे. आमिर खान (Aamir Khan) का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. अब आमिर खान की एक नई फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस फोटो में आमिर खान (Aamir Khan) गन्ने का रस पीते नजर आ रहे हैं. इस फोटो में आमिर खान (Aamir Khan)के साथ उनकी पत्नी किरण राव भी हैं. आमिर खान की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर देखी जा रही है. यही नहीं, आमिर खान (Aamir Khan) के फैन्स इस फोटो पर बहुत ही दिलचस्प कमेंट भी कर रहे हैं.

At Zhawadarjun village yesterday. Stopped for the best ganney-ka-juice on the way there.#MeJalmitra@paanifoundationpic.twitter.com/eaOy1DqKnn