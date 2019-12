दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' का ट्रेलर हुआ रिलीज, तो आमिर खान ने Tweet कर कही ये बात

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'छपाक (Chhapaak)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. असल जिंदगी से प्रेरित फिल्म 'छपाक' में दीपिका पादुकोण (Deepika Paudkone) एसिड अटैक सरवाइवर का किरदार निभा रही हैं. इस फिल्म के जरिए समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को दिखाया गया है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर दीपिका की एक्टिंग को काफी सराहा जा रहा है. अब फिल्म 'छपाक' के ट्रेलर पर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) का रिएक्शन आया है.

Great trailer, and such an important movie! My congratulations and best wishes to Meghna, Deepika, Vikrant, Fox, and the entire team.

Love.

a.https://t.co/5r7ZeWkG7E@meghnagulzar@deepikapadukone@masseysahib@foxstarhindi