आमिर खान का इरफान खान के निधन पर आया रिएक्शन, Tweet कर बोले- कितना दुखद है यह...

बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और दमदार किरदारों से अलग ही पहचान बनाने वाले एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) का निधन हो गया है. एक्टर के अचानक हुए इस निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है. इरफान खान (Irrfan Khan Died) का निधन केवल 53 वर्ष की आयु में स्वास्थय खराब होने के कारण हुआ है. अब एक्टर के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) ने इरफान के निधन पर रिएक्ट किया है, आमिर (Aamir Khan Twitter) ने ट्वीट करते हुए एक्टर के निधन पर गहरा दुख जताया है. बता दें, बीते दिनों इरफान खान की खराब स्वास्थ्य को लेकर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था.

Very sad to hear about our dear colleague Irrfan. How tragic and sad. Such a wonderful talent. My heartfelt condolences to his family and friends.

Thank you Irrfan for all the joy you have brought to our lives through your work.

You will be fondly remembered.

Love.

