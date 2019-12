आमिर खान ने दिया 'पानीपत' पर रिएक्शन तो अर्जुन कपूर का यूं आया जवाब, बोले- 'लाल सिंह चड्ढा' से थोड़ा...

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की फिल्म 'पानीपत' (Panipat) इसी महीने 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. ऐसे में फिल्म के रिलीज को लेकर ज्यादा समय नहीं बचा है. फिल्म में अर्जुन कपूर मराठा योद्धा 'सदाशिव राव' की भूमिका में नजर आएंगे. लेकिन पानीपत का ट्रेलर रिलीज होने के बाद अर्जुन कपूर के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिला. इससे इतर हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) ने भी अर्जुन कपूर और संजय दत्त की फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने पानीपत के लिए ट्वीट भी किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

Dear @AshGowariker, Wishing @duttsanjay, @arjunk26, @kritisanon and you, all the very best for Panipat! May the film achieve all the success it deserves and more!

Love.

a. pic.twitter.com/cuE0TfxKjC