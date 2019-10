सैफ अली खान की फिल्म 'लाल कप्तान' का ट्रेलर देख आमिर खान ने दिया ये रिएक्शन, Tweet हुआ वायरल

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की अपकमिंग 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) 18 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म सैफ अली खान जबरदस्त किरदार निभा रहे हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग काफी लाजवाब लग रही है. लेकिन हाल ही में सैफ अली खान की 'लाल कप्तान' को लेकर आमिर खान ने एक ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में आमिर खान (Aamir Khan) ने लाल कप्तान का ट्रेलर देखकर अपनी राय पेश की है. सैफ अली खान की फिल्म पर आमिर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Hey guys,

What an awesome trailer.

Check it out.https://t.co/1qgDPcCPiX