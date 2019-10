आमिर खान ने महात्मा गांधी को लेकर शेयर किया Video, कहा- मैं हिंसा का विरोध करता हूं, क्योंकि...

भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की इस वर्ष 2 अक्टूबर को 150वीं जयंति मनाई गई. इस खास मौके पर आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकारों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. महात्मा गांधी की 150 जयंति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)ने भी फिल्मी सितारों से मुलाकात की और उनसे गांधी और गांधीवाद पर फिल्म बनाने की अपील की. हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) ने गांधी जी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वह राष्ट्रपिता के बताए रास्तों और उनके विचारों के बारे में बताते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में आमिर खान के साथ आलिया भट्ट, सलमान खान, शाहरुख खान, सोनम कपूर, कंगना रनौत और विक्की कौशल जैसे कलाकार शामिल हैं. आमिर खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

In this 150th birth anniversary of Baapu, let us remind ourselves of what he stood for. Let us revisit his writings, his thoughts, his books and his life. (English)https://t.co/rSEHoApyFL