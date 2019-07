भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच पर आमिर खान ने किया ट्वीट, कहा- भारत वर्ल्ड कप जीत चुका..

खास बातें भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच को लेकर आमिर खान ने किया ट्वीट आमिर खान ने कहा भारत वर्ल्ड कप जीत चुका था... भारतीय टीम की आमिर खान ने की तारीफ

भारत बनाम न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच देखने लायक रहा, जहां एक तरफ न्यूजीलैंड ने 239 रन बनाते हुए अपनी जीत दर्ज की तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम 49.3 ओवर पर 221 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. हालांकि सेमीफाइनल में भारत की हार पर भारतीय दर्शकों में थोड़ी उदासी जरूर थी, लेकिन सबने भारतीय क्रिकेट टीम की खूब सराहना की. भारत और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर बॉलीवुड से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए. बॉलीवुड के ही मिस्टर परफैक्शनिस्ट यानी आमिर खान ने भी बीते दिन हुए भारत और न्यूजीलैंड के मैच पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. इसके साथ ही आमिर खान ने अपने ट्वीट में भारतीय टीम की जीत की बात करते हुए उनकी खूब सराहना भी की.

एक्टर आमिर खान ने अपने ट्वीट में कहा 'कठिन समय विराट. बस आज हमारा दिन नहीं था. मेरे लिए, भारत तब ही वर्ल्ड कप जीत चुका था, जब हम सेमिस के नम्बर 1 टीम के रूप में बनकर उभरे थे. आप सब ने बहुत अच्छा खेला. काश बारिश न हुई होती तो आज नतीजा कुछ और होता. लेकिन अच्छा किया, हमें हमारी टीम पर गर्व है.' आमिर खान ने अपने ट्वीट के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम की सराहना करते हुए उनका हौंसला बनाए रखने की कोशिश की.

Well played New Zealand, well played India! Underdogs did it. — Rishi Kapoor (@chintskap) July 10, 2019

आमिर खान के अलावा बॉलीवुड के दिग्गज ऋषि कपूर ने भी भारत बनाम न्यूजीलैंड के मैच पर अपना रिएक्शन दिया. ऋषि कपूर ने ट्वीट करते हुए कहा 'भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने काफी अच्छा खेला.'

You are a true legend of the game @msdhoni, @imjadeja what a brilliant knock !!!! Sad that we a lost today but proud of our Indian Team - & many congratulations to team New Zealand on their win. — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 10, 2019

Team India! ???????? We are proud of you. It was a rare bad day in office. Chin up. Well played. Well fought. #INDvNZ — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) July 10, 2019

Respect and thank you team india for giving us everything. #NZvsIND — Varun Dhawan (@Varun_dvn) July 10, 2019

इन सबके अलावा बॉलीवुड कलाकार रितेश देशमुख, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और करण जोहर ने भी इस मैच पर अपने रिएक्शन दिए. इन प्रतिक्रियाओं में लगभग सबने भारतीय टीम की सराहना की और उनके लिए अपना सम्मान जताया.



