पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आमिर खान का ट्वीट हुआ वायरल, कही ये बात

आमिर खान (Aamir Khan) अकसर सामाजिक सरोकारों पर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं. आमिर खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'लाल सिंह चड्डा (Lal Singh Chaddha)' की शूटिंग में लगे हैं और हाल ही में उन्होंने बेटे आजाद के साथ दही-हांडी सेलिब्रेशन का एक वीडियो भी पोस्ट किया था. लेकिन आमिर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर ट्वीट किया है और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. पीएम मोदी (PM Modi) पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान (Aamir Khan) के इस ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है.

The initiative by the Hon'ble PM @narendramodi to curb 'single use plastic' is an effort all of us should strongly support. It's up to each of us to make sure we stop using 'single use plastic'.