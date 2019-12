BSF के 55वें स्थापना दिवस पर आमिर खान का Tweet हुआ वायरल, एक्टर ने कही ये बात

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने रविवार को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया. इस दौरान बीएसएफ को देश भर से हजारों लोगों ने बधाइयां दी. बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) ने भी सीमा सुरक्षा बल के 55 साल पूरे होने पर उन्हें बधाइयां दी. आमिर खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर BSF को लेकर लिखा, "बीएसएफ (BSF 55th Foundation Day) हमारे देश के लिए समर्पित सेवा के 55 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. मैं बीएसएफ के सभी रैंक के लोगों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं."

BSF is entering it's 55th year of dedicated service to our nation. I wish all ranks of @BSF_India and their families 'Happy 55th BSF Raising Day'.