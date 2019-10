Dhanteras 2019: धनतेरस पर आमिर खान का Tweet हुआ वायरल, कही यह बात...

आज देशभर में धनतेरस (Dhanteras 2019) का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस (Dhanteras) का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन लोग खूब खरीददारी करते हैं. सभी लोग एक दूसरे को धनतेरस की बधाई दे रहे है. बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) ने भी इस मौके पर ट्वीट किया है और लोगों को बधाई दी है. आमिर खान के ट्वीट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उन्हें भी इस त्योहार की बधाई दे रहे हैं. आमिर खान का यह ट्वीट वायरल हो रहा है. बता दें कि धनतेरस से ही दिवाली (Diwali 2019) की शुरुआत होती है.

Wishing everyone a very happy Dhanteras. Love. a.

आमिर खान (Aamir Khan) ने ट्वीट किया: "सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं. प्यार". आमिर खान ने इस तरह देशवासियों को आज के त्योहार की बधाई दी है. बता दें कि आज धनतेरस (Dhanteras 2019) का त्योहार मनाया जाएगा. इसके बाद 26 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी. फिर 27 अक्टूबर को दिवाली. दिवाली के अगले दिन 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja) और 29 अक्टूबर, 2019 को भाईदूज (Bhai Dooj 2019) मनाया जाएगा.

