रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 2' पर आया आमिर खान का रिएक्शन, Tweet कर कही ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) की फिल्म 'मर्दानी 2 (Mardaani 2)' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. इस क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को फैन्स का काफी प्यार भी मिल रहा है. 'मर्दानी 2 (Mardaani 2)' फिल्म में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी पुलिस अफसर शिवानी रॉय का किरदार निभा रही है. सुपरहिट फिल्म 'मर्दानी' के सीक्वल 'मर्दानी 2 (Mardaani 2 Collection)' ने केवल दो दिनों में 10 करोड़ रुपये की अच्छी-खासी कमाई कर ली है. अब रानी मुखर्जी की फिल्म को लेकर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Rani!!! Hearing great things about Mardaani 2! Can't wait to see it. Congratulations and all the very best!

