आमिर खान ने तापसी पन्नू की 'थप्पड़' पर दिया रिएक्शन, फिल्म के रिलीज से पहले ही कह दी यह बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'थप्पड़' (Thappad) को रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. तापसी की इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया, इसके साथ ही दर्शकों ने फिल्म का ट्रेलर भी खूब पसंद किया. हाल ही में तापसी की फिल्म 'थप्पड़' पर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने तापसी की फिल्म का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया और उन्हें 'थप्पड़' के लिए ढेर सारी बधाइयां भी दीं. इसके साथ ही आमिर खान ने फिल्म की राइटर मृणमयी लागू को भी फिल्म के लिए ढेर सारी बधाइयां दीं.

Dear Mrunmayee, wishing you all the very best for the release of your 1st writing assignment, Thappad. All the very best Mrunmayee, Anubhav, Taapsee, and the entire team!

Cheers.

