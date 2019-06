आमिर खान ने विराट कोहली से मांग ली ईदी, ट्वीट हुआ वायरल

भारत में आज वर्ल्ड कप (World Cup 2019) की खुमारी अपने चरम पर है. विश्व कप में भारत (Indian Team) अपना पहला मुकाबला (Ind vs SA) साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ खेल रहा है. इस खुमारी का असर फिल्म सेलिब्रेटीज पर भी देखने को मिल रहा है. टीम इंडिया के सपोर्ट में पूरा हिंदुस्तान टीवी के सामने डटा हुआ है. बॉलीवुड सेलिब्रेटी भी ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं. मैच शुरू होने के बाद साउथ अफ्रीका के विकेट गिरने का सिलसिला जैसे ही तेज हुआ आमिर खान (Aamir Khan) ने सोशल मीडिया के माध्यम से टीम इंडिया का सपोर्ट किया. अपने ट्विटर हैंडल से आमिर खान (Aamir Khan) ने टीम इंडिया की हौसलाअफजाई करते हुए लिखा कि गो फॉर इट इंडिया, विराट कोहली और उनकी टीम को शुभकामनाएं. इस ईद को हम सबके लिए और भी यादगार बना दो.

Go for it India!!! Best of luck Virat and team! Make this Eid an even more mubarak Eid for all of us :-)