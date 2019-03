अभिनंदन की भारत वापसी पर स्वरा भास्कर का ट्वीट, लिखा- भारत ने पाकिस्तान को सही संदेश दिया...

अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) बस कुछ ही देर में भारत की भूमि पर कदम रखने वाले हैं. भारतीय वायु सेना के पायलट (IAF Pilot) अभिनंदन वर्धमान की भारत वापसी को लेकर खुशी का माहौल है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने बृहस्पतिवार को अभिनंदन की रिहाई का आदेश दिया था. इमरान खान (Imran Khan) के इस फैसले के बाद बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने खूब ट्वीट किए थे और बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी पाकिस्तान के इस फैसले पर ट्वीट किया था. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने IAF Pilot अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) को भारत भेजने के पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया था.

Pakistan has done the right thing in releasing Wing Cmdr #Abhinandan We welcome this move by @ImranKhanPTI Delighted this brave dignified son of India, our hero will return home soon. India has done the right thing in sending Pak a message that terror will no longer be tolerated