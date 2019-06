अभिषेक बच्चन ने शाहरुख खान को याद दिलाई पुरानी बात, कहा- अब वक्त आ गया है

बॉलीवुड एक्ट्रेस अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' के अपने सह-कलाकारों शाहरुख खान (Shahrukh Khan), दीपिका पादुकोण (Dipika Padukone) और निर्देशक फराह खान (Farah Khan) को संकेत दिया कि 2014 की इस हिट फिल्म का सीक्वल बनाने का समय अब आ गया है. अभिषेक ने एक गाड़ी की तस्वीर पोस्ट की जिस पर हिंदी में 'नंदू' लिखा हुआ था. 'हैप्पी न्यू ईयर' में अभिनेता के किरदार का नाम नंदू था. फिल्म में बोमन ईरानी (Boman Irani), सोनू सूद (Sonu Sood) और जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) ने भी काम किया था.

अभिषेक (Abhishek Bachchan) ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "यह एक संकेत है! शाहरुख (Shahrukh Khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), फराह खान (Farah Khan), बोमन ईरानी (Boman Irani), सोनू सूद (Sonu Sood) और जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff)..बैंड को फिर से वापस लाने का समय आ गया.

It's a sign!!! @iamsrk@deepikapadukone@TheFarahKhan@bomanirani@SonuSood@bindasbhidu

Time to get the band back together guys? pic.twitter.com/FSf6jPaSZY