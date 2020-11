किसान की फोटो शेयर कर यूजर ने लिखा 'अगर अभिषेक 'बच्चन' न होते तो' एक्टर ने यूं दिया करारा जवाब

Hahahaha. Funny! But still better looking than you! ????????

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) को ट्रोल करते हुए यूजर ने एक किसान की फोटो शेयर की, जो अपने खेत के पास खड़ा नजर आ रहा था. इसे शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, "अगर अभिषेक बच्चन 'बच्चन' न होते तो..." यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन ने लिखा, "हा हा हा, मजेदार... लेकिन अभी भी आपसे तो अच्छा ही दिख रहा है." मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. इसके बाद यूजर ने दोस्ताना फिल्म से जुड़ी एक क्लिप शेयर की, जिसमें अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर भी अभिषेक बच्चन ने लाफिंग इमोजी के जरिए अपना रिएक्शन दिया.

I know you like me, I know you do pic.twitter.com/MfL00eABi2