अभिषेक बच्चन से यूजर ने कहा 'पिता हॉस्पिटल में हैं, किसके भरोसे बैठकर खाओगे', एक्टर बोले- मैं दुआ करुंगा कि...

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने सोशल मीडिया यूजर का रिप्लाई करते हुए लिखा, "फिलहाल तो लेट के खा रहे हैं दोनों एक साथ अस्पताल में." अभिषेक के इस जवाब पर भी यूजर ने ट्वीट किया, जिसमें उसने लिखा, "जल्द ही ठीक हो जाइये सर, हर किसी की किस्मत में लेटकर खाना नहीं है." यूजर की इस बात पर भी अभिषेक बच्चन ने सादगी से जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "मैं दुआ करुंगा कि आप हमारे जैसी स्थिति में कभी न आएं, हमेशा स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें. आपकी दुआओं का धन्यवाद मैम." अभिषेक बच्चन के यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.

I pray that you are never in a situation like ours and that you remain safe and healthy. Thank you for your wishes, ma'am.