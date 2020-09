अभिषेक बच्चन को 'नेपोकिड' कहकर किया ट्रोल, तो एक्टर ने यूं दिया करारा जवाब...

नोरा फतेही ने 'दिलबर' के अरेबिक वर्जन पर किया जबरदस्त डांस, Video हुआ वायरल

Ok. but bro “nepokid”???? I'm 44 hardly a kid. Think before you type.... PLEASE!!!

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने ट्वीट किया: "ओके ब्रो, लेकिन नेपोकिड???? मैं 44 साल का हूं और मुश्किल से ही बच्चा हूं. कृप्या लिखने से पहले सोच लें." अभिषेक बच्चन यही नहीं रूके उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा: "अपने से बड़ों से इज्जत के साथ बात करो.अंकल बना दिया है तो लिहाज भी करो. और एक विनम्र रिमाइंर, आप भी किसी के बेबी हैं. अगर आपको पता नहीं था. टेक केयर बाय." अभिषेक बच्चन के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Speak to your elders with some respect then!!! Ab uncle bana diya to lihaaz bhi karo. And a polite reminder, you too are somebody's baby. In case you didn't know. Take care, bye.