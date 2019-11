अभिषेक बच्चन ने खुद को 'बेरोजगार' कहे जाने पर दिया करारा जवाब, सोशल मीडिया पर कही यह बात

बॉलीवुड एक्टर और जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. लेकिन हाल ही में वह अपने एक ट्वीट के लिए सुर्खियों में आ गए. दरअसल, अभिषेक बच्चन ने बीते सोमवार को अपने ट्विवटर एकाउंट से एक प्रेरित करने वाला विचार साझा किया था. इसमें उन्होंने लिखा था, "एक उद्देश्य तय करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो. कुछ असंभव है, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो दुनिया को साबित करिये कि यह असंभव नहीं है." अभिषेक बच्चन का यह विचार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, लेकिन तभी एक यूजर ने उनके ट्वीट पर कमेंट करते हुए उन्हें बेरोजगार बताया. लेकिन खास बात तो यह है कि अभिषेक बच्चन ने खुद को 'बेरोजगार' कहने वाले यूजर का बड़े ही शांति से जवाब दिया.

सोशल मीडिया यूजर ने अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, "आप उस इंसान को क्या बोलेंगे, जो सोमावर के दिन भी खुश है? बेरोजगार!" अभिषेक बच्चन ने यूजर का जवाब देते हुए लिखा, "नहीं! आपसे सहमत नहीं हूं. कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, उसे करना पसंद करता है." अभिषेक बच्चन द्वारा ट्रोलर को दिये गये इस जवाब ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. इतना ही नहीं, उनके इस रिप्लाई ने खूब तारीफें भी बटोरीं. बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब अभिषेक बच्चन ने ट्रोलर्स के सवालों और उनकी बातों का जवाब दिया हो. उन्होंने पहले भी कई मुद्दों पर शांति से ट्रोलर्स का मूंह बंद किया है.

Nah! Disagree. Somebody who loves doing whatever they are doing.