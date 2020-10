Abhishek Bachchan सिनेमाघरों के खुलने पर हुए खुश तो यूजर ने कहा 'केवल अपने पैसों की चिंता है', एक्टर ने दिया करारा जवाब

The best news of the week!!!! https://t.co/ysKoB5RMs0 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) September 30, 2020

अनलॉकड पांच (Unlock 5) को लेकर किया गया अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही फैंस इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने सिनेमाघरों के खुलने पर खुशी जताते हुए लिखा, "इस हफ्ते की सबसे बेस्ट न्यूज..." अभिषेक बच्चन के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने अभिषेक के इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, "केवल अपने पैसों की चिंता है. ये कोई मायने नहीं रखता कि इसके वजह से कितने लोग मर जाएंगे." यूजर के इस कमेंट का अभिषेक बच्चन ने भी जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया.

Yes, money is important. As it is for everybody. But also thinking for my lacs of brothers and sisters that work and live off our great film industry. Cinema's opening with restart the turnstiles. @akshayerathi — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) September 30, 2020

Yes. I tested positive 7weeks ago. Much has changed in the mean time. We still have to be very careful and disciplined. The govt. has decided to partially open theatres after over 6 months keeping all safety and standard SOP's in mind. For more queries... @akshayerathi — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) September 30, 2020

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने यूजर का जवाब देते हुए लिखा, "हां पैसा जरूरी है. सभी के लिए है यह. लेकिन मैं अपने उन लाखों भाई-बहनों के बारे में भी सोच रहा हूं जो हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं और यहां पैसे कमाते हैं. सिनेमा को टर्नस्टाइल के साथ फिर से शुरू किया जा रहा है." इतना ही नहीं, एक यूजर ने अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव होने की बात पर तंज कसते हुए कहा, "आप वही थे जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोगों को घर रहने की सलाह दी थी." इसपर एक्टर ने कहा, "हां, सात हफ्ते पहले मैं पॉजिटिव हुआ था. उस समय में काफी कुछ बदल गया. हमें अभी भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है. सरकार ने छह महीने पहले ही सुरक्षा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए थिएटर्स खोलने का निर्णय किया था."