अभिषेक बच्चन की अगली फिल्म का हुआ ऐलान, शाहरुख खान के साथ काम करते आएंगे नजर

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) आखिरी बार 'मनमर्जियां (2018)' में नजर आए थे, इसके बाद से ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म का ऐलान नहीं किया था. लेकिन हाल ही में अभिषेक बच्चन की अगली फिल्म का ऐलान हुआ है, जिसका नाम है 'बॉब बिस्वास' (Bob Biswas). खास बात तो यह है कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ काम करते नजर आएंगे. लेकिन शाहरुख खान फिल्म में बतौर एक्टर नहीं, बल्कि एक प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे. इस फिल्म को लेकर अभिषेक बच्चन ने ट्वीट भी किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सलमान खान की होस्टिंग को लेकर 'बिग बॉस' विनर ने किया ट्वीट, कही यह बात

Excited to announce my next film!! Bob Biswas.

Can't wait to get started. Working with many favourites. @iamsrk@gaurikhan@sujoy_g@_GauravVerma#DiyaAnnapurnaGhoshhttps://t.co/ZvwD63iPGo