अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए फिल्म एक्जीबिटर ने दी बाकी एक्टर को सलाह तो अभिषेक बच्चन बोले- Not Fair...

Not fair! Each to their own. Different people are motivated by different things. And have a different pace at doing things. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) December 16, 2020

अक्षय राठी (Akshaye Rathi) ने अपने ट्वीट में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के बारे में बात करते हुए लिखा, "यह शानदार है कि अक्षय कुमार जितने समय में पूरी फिल्म ही बना देते हैं, उतना समय कई सितारों को उस चीज को सीखने में लग जाता है, जिसे लेकर उन्हें स्क्रीन पर एक्टिंग करनी होती है. और कई बार तो उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित होती है. बाकी एक्टर्स को भी अच्छी योजनाएं बनाने की जरूरत है." उनके ट्वीट का रिप्लाई करते हुए अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने लिखा, "यह सही नहीं है, हर किसी के काम करने का अपना तरीका होता है. विभिन्न लोग, विभिन्न चीजों से प्रेरित होते हैं. उनकी काम करने की गति भी अलग होती है."

Good work begets more work! Cannot be making films form just the sake of making films. In the long run you will end up doing more damage to the industry. It's a bit of a catch 22. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) December 16, 2020

काम को लेकर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और अक्षय राठी (Akshaye Rathi) की बातचीत यहीं नहीं रुकी, दोनों आगे भी इस बारे में ट्वीट करते नजर आए. अभिषेक बच्चन के ट्वीट का जवाब देते हुए अक्षय राठी ने लिखा, "चीफ, सामान्य परिस्थितियों में यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी चीजों पूरे ईको सिस्टम को दोबारा राह पर लाने का एकमात्र तरीका है ढेर सारा काम करना. यह तभई हो सकता है जब हमारे सभी टॉप अभिनेता और फिल्म निर्माता इस गति को आगे बढ़ाएं. अगर कुछ नहीं तो कम से कम यह लोगों को आशाएं तो देगा ही."

Yes agree, but in unprecedented times like these where people are slowly (and dare I say reluctantly) returning to the cinemas. Bad films could discourage even the few to just wait and see it digitally or on TV. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) December 16, 2020

अक्षय राठी (Akshaye Rathi) के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने लिखा, "अच्छा काम ही अधिक काम करता है. सिर्फ फिल्में बनाने के लिए ही फिल्में नहीं बन सकतीं. इस लंबी दौड़ में आप इंडस्ट्री को और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं." अक्षय राठी ने ट्वीट में अभिषेक बच्चन का रिप्लाई किया, "यह तो है. जैसे पर्याप्त कंटेंट की कमी की वजह से सैंकड़ों सिनेमा घर भी स्थायी रूप से बंद हो सकते हैं, जिसे रास्ते पर आने में भी काफी समय लगेंगे. उम्मीद करता हूं कि सभी स्टेकहॉल्डर सिंक में काम करेंगे और चीजों को सामान्य करने के लिए जो गति लगेगी, उसमें काम करेंगे." इस ट्वीट पर अभिषेक बच्चन ने अपनी राय पेश करते हुए लिखा, "सहमत हूं. लेकिन इस समय में, जहां लोग धीरे-धीरे सिनेमा की तरफ वापसी कर रहे हैं. बुरी फिल्में उन्हें हतोत्साहित कर सकती हैं."