एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी ने 'छम-छम' गाने पर किया डांस, श्रद्धा कपूर ने शेयर किया Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल (Laxmi Agarwal) 'बागी' फिल्म का सॉन्ग 'मैं नाचूं आज छम-छम' पर डांस कर रही हैं. लक्ष्मी अपने घर के छत पर यह वीडियो शूट किया. गाने पर लक्ष्मी का डांस काफी काबिलेतारीफ है. वह बिल्कुल श्रद्धा कपूर की तरह स्टेप फॉलो करते हुई दिखीं. उनके डांस वीडियो को शेयर करते हुए श्रद्धा कपूर ने कैप्शन में ढेर सारे इमोजी किस, लव, तितली और स्टार को यूज किया. कुछ ही घंटे में इस वीडियो को 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. श्रद्धा ने वीडियो में लक्ष्मी को वीडियो के साथ टैग भी किया है.

A post shared by Shraddha (@shraddhakapoor) on Mar 31, 2019 at 10:59pm PDT

लक्ष्मी अग्रवाल भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो या वीडियो शेयर करती हैं. बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की आगामी फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) होगी. यह फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल (Laxmi Agarwal) के जीवन पर आधारित फिल्म होगी. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है. दीपिका पादुकोण की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी है. इस तस्वीर में वो दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण लक्ष्मी अग्रवाल (Laxmi Agarwal) बनीं नजर आ रही हैं.

A character that will stay with me forever...#Malti



Shoot begins today!#Chhapaak



Releasing-10th January, 2020.@meghnagulzar@foxstarhindi@masseysahibpic.twitter.com/EdmbpjzSJo